Широков сравнил зрелищность финалов Лиги чемпионов и Кубка России

Роман Широков считает, что Суперфинал Fonbet Кубка России не уступил в зрелищности финалу Лиги чемпионов.

В субботу в финале ЛЧ «Манчестер Сити» выиграл у «Интера» со счетом 1:0.

В воскресенье ЦСКА в финале Кубка России победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

«Вряд ли финал Лиги чемпионов можно сравнивать с финалом Кубка России. При всeм уважении к нашим, но там всe-таки уровень пока повыше.

Надеемся, что мы скоро перебьeм это, но пока, к сожалению, там получше.

Но не думаю, что финал Лиги чемпионов по зрелищности превзошeл Суперфинал Кубка России. Может быть, по качеству получше, но по зрелищности, наверное, нет», – сказал Широков.