Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Широков сравнил зрелищность финалов Лиги чемпионов и Кубка России

    Широков сравнил зрелищность финалов Лиги чемпионов и Кубка России

    Роман Широков считает, что Суперфинал Fonbet Кубка России не уступил в зрелищности финалу Лиги чемпионов.

    • В субботу в финале ЛЧ «Манчестер Сити» выиграл у «Интера» со счетом 1:0.
    • В воскресенье ЦСКА в финале Кубка России победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

    «Вряд ли финал Лиги чемпионов можно сравнивать с финалом Кубка России. При всeм уважении к нашим, но там всe-таки уровень пока повыше.

    Надеемся, что мы скоро перебьeм это, но пока, к сожалению, там получше.

    Но не думаю, что финал Лиги чемпионов по зрелищности превзошeл Суперфинал Кубка России. Может быть, по качеству получше, но по зрелищности, наверное, нет», – сказал Широков.

    Новости по теме
    Широков назвал команду, которую будет поддерживать в Суперфинале Fonbet Кубка России 2
    Широков обратился к клубам РПЛ после пятого чемпионства «Зенита» подряд 13
    Широков назвал фаворита в матче «Спартак» – «Ростов» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20291

      Cleaner 29 минут назад

      Опять ОТМАЗАННЫЙ чушь несет. Уберите этого гопника из Бомбардира!...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12224

      ВетеR 58 минут назад

      Как был идиотом , так и остался ...
      Бревно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 