Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула

«Манчестер Сити» выиграл долгожданную Лигу чемпионов, победив в финале «Интер» (1:0). После игры триумфаторы не скрывали эмоции.

Например, главный тренер Хосеп Гвардиола разделил радость с супругой. Это его третья Лига чемпионов – больше только у Карло Анчелотти (четыре).

Девушка Эрлинга Холанда Изабель была в этот вечер рядом.

Манчестерцы выиграли Лигу чемпионов впервые в истории.

Команда сделала в этом сезоне требл, взяв АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

В Англии это удавалось сделать только «Манчестер Юнайтед».

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press