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    • Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула

    Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула

    «Манчестер Сити» выиграл долгожданную Лигу чемпионов, победив в финале «Интер» (1:0). После игры триумфаторы не скрывали эмоции.

    Например, главный тренер Хосеп Гвардиола разделил радость с супругой. Это его третья Лига чемпионов – больше только у Карло Анчелотти (четыре).

    Девушка Эрлинга Холанда Изабель была в этот вечер рядом.

    • Манчестерцы выиграли Лигу чемпионов впервые в истории.
    • Команда сделала в этом сезоне требл, взяв АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.
    • В Англии это удавалось сделать только «Манчестер Юнайтед».

    Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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