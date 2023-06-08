«Краснодар» назвал цену на Сперцяна: его хочет купить «Аякс»

«Аякс» хочет купить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба.
Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Fonbet Кубка России. «Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше 10 миллионов евро плюс бонусы», – сообщил источник «Чемпионата».
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.
Источник: «Чемпионат»