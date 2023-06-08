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    • «Краснодар» назвал цену на Сперцяна: его хочет купить «Аякс»

    «Краснодар» назвал цену на Сперцяна: его хочет купить «Аякс»

    «Аякс» хочет купить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    «Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба.

    Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Fonbet Кубка России. «Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше 10 миллионов евро плюс бонусы», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2651

      serglider 58 минут назад

      Ага, Захарян, Сперцян, Кузяев, Баринов и далее по списку... А воз и ныне там))) По мне так лажа, которую распускают агенты, что бы переподписать контракт на выгодных им условиях. Кому нужны "перспективные" игроки из мусорного чемпионата, не играющие в еврокубках и на уровне сборных? Вот Зюба, не самый слабый футболер, попробовал себя в Турции и что? Обосрался там и вернулся в родную помойку)))

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      Рейтинг: +15041

      Алексей З > serglider 47 минут назад

      Что то вы любезный разволновались. Сперцян очень неплохо провёл чемпионат и если это только слухи , то более реалистичные чем сказки про челси и топ-5.

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      Рейтинг: +14561

      Skull_Boy 3 часа назад

      Приостановит и уйдет

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      Рейтинг: +68196

      portero > Skull_Boy 2 часа назад

      Если его семья не держит, то может так сделать....

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