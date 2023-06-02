Главного арбитра финала ЛЧ обвинили в поддержке ультраправых: вот его ответ

Главный арбитр финала Лиги чемпионов Шимон Марциняк отреагировал на обвинения в поддержке ультраправой идеологии.
«Будучи международным футбольным арбитром в течение многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к другим, и я хочу передать эти высшие ценности окружающим.
Я всегда отмежевываюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, которые проявляются в матчах, которые я сужу. Я всегда говорю «остановите ненависть» и буду пропагандировать, что самое главное – быть хорошим человеком», – цитирует заявление Марциняка Sport Fact.
- «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
- Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
- «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.
Источник: «Матч ТВ»