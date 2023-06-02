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    • Главного арбитра финала ЛЧ обвинили в поддержке ультраправых: вот его ответ

    Главного арбитра финала ЛЧ обвинили в поддержке ультраправых: вот его ответ

    Главный арбитр финала Лиги чемпионов Шимон Марциняк отреагировал на обвинения в поддержке ультраправой идеологии.

    «Будучи международным футбольным арбитром в течение многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к другим, и я хочу передать эти высшие ценности окружающим.

    Я всегда отмежевываюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, которые проявляются в матчах, которые я сужу. Я всегда говорю «остановите ненависть» и буду пропагандировать, что самое главное – быть хорошим человеком», – цитирует заявление Марциняка Sport Fact.

    • «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
    • Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
    • «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2023 10:26
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