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    • УЕФА может отстранить главного судью финала ЛЧ из-за его связи с ультраправым политиком

    УЕФА может отстранить главного судью финала ЛЧ из-за его связи с ультраправым политиком

    В УЕФА не исключили замену арбитра на финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

    Шимона Марциняка могут отстранить из-за его связи с ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

    Футбольный судья, предположительно, поучаствовал в мероприятии, организованном польским радикалом.

    УЕФА потребовал разъяснения от Марциняка. Решение о том, останется ли поляк главным арбитром финала ЛЧ, будет принято в пятницу, 2 июня.

    • «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
    • Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
    • Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    01.06.2023 22:22
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