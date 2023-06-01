УЕФА может отстранить главного судью финала ЛЧ из-за его связи с ультраправым политиком

В УЕФА не исключили замену арбитра на финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Шимона Марциняка могут отстранить из-за его связи с ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

Футбольный судья, предположительно, поучаствовал в мероприятии, организованном польским радикалом.

УЕФА потребовал разъяснения от Марциняка. Решение о том, останется ли поляк главным арбитром финала ЛЧ, будет принято в пятницу, 2 июня.