УЕФА может отстранить главного судью финала ЛЧ из-за его связи с ультраправым политиком

В УЕФА не исключили замену арбитра на финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
Шимона Марциняка могут отстранить из-за его связи с ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.
Футбольный судья, предположительно, поучаствовал в мероприятии, организованном польским радикалом.
УЕФА потребовал разъяснения от Марциняка. Решение о том, останется ли поляк главным арбитром финала ЛЧ, будет принято в пятницу, 2 июня.
- «Манчестер Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
- Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
- Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.
Источник: Sky Sport Italia