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    • Директор «Локомотива» прокомментировал желание «Зенита» выкупить Пиняева

    Директор «Локомотива» прокомментировал желание «Зенита» выкупить Пиняева

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал новость о желании «Зенита» выкупить нападающего Сергея Пиняева.

    «Никаких обращений от «Зенита» не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», – сказал Ульянов.

    • «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Р-Спорт»

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