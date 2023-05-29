Директор «Локомотива» прокомментировал желание «Зенита» выкупить Пиняева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал новость о желании «Зенита» выкупить нападающего Сергея Пиняева.

«Никаких обращений от «Зенита» не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», – сказал Ульянов.