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«Зенит» хочет купить Пиняева за 600 миллионов рублей

28 мая 2023, 18:55
11

«Зенит» нацелился на нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Зенит» очень хочет выкупить Пиняева у «Локо» за смешные для Питера отступные – 600 миллионов рублей (прописаны в контракте).

Однако, как бы ни хотели лучшего игрока «Локо» конкуренты, клуб его этим летом не отдаст и сам он уходить не желает. У Сергея в планах покинуть Черкизово только по направлению на Европу. Никак не в «Зенит»!» – написал инсайдер Иван Карпов.

  • «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
  • Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Пиняев Сергей
Комментарии (11)
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Dr.Metal
1685291361
Пойдет пойдет, зарплату раз в 20 увеличат и пешком пойдет прям сейчас
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maygli
1685292821
Я бы хотел видеть Пиняева в Спартаке.
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Garrincha58
1685293146
очередной вброс этого инсайдиришки Карпова надо же что то брякнуть чтобы обратить на себя внимание раньше этим занимались Журавель или Арустамян
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Garrincha58
1685293270
Зенит хочет купить Соболева и сделать из него второго Дзюбу .....Карпов как я тебя сделал???
Ответить
Сам_себе_сказал
1685294544
На замену кому?
Ответить
paracetamol
1685297158
Да зачем он Питеру? Купим бразилу!
Ответить
Вомбат
1685297767
- Девушка, продайте мне стул. Я дам вам за него семь рублей. - Хамите, парниша.
Ответить
Антибиотик
1685301097
Бесятся газпромовцы и это радует)
Ответить
docndoc
1685316824
Для зенита деньги - мусор.. Потому и скупает всех, кто может представлять потенциальную угрозу. Не для того, чтобы заиграл за Питер, а просто, чтобы не играл...
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Snek
1685346268
Пиняев лучший игрок Локо? Что?
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