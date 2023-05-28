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    «Зенит» хочет купить Пиняева за 600 миллионов рублей

    «Зенит» нацелился на нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Зенит» очень хочет выкупить Пиняева у «Локо» за смешные для Питера отступные – 600 миллионов рублей (прописаны в контракте).

    Однако, как бы ни хотели лучшего игрока «Локо» конкуренты, клуб его этим летом не отдаст и сам он уходить не желает. У Сергея в планах покинуть Черкизово только по направлению на Европу. Никак не в «Зенит»!» – написал инсайдер Иван Карпов.

    • «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17584

      Garrincha58 8 минут назад

      Зенит хочет купить Соболева и сделать из него второго Дзюбу .....Карпов как я тебя сделал???

      0
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      Рейтинг: +17584

      Garrincha58 10 минут назад

      очередной вброс этого инсайдиришки Карпова надо же что то брякнуть чтобы обратить на себя внимание раньше этим занимались Журавель или Арустамян

      0
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      Рейтинг: +5947

      maygli 15 минут назад

      Я бы хотел видеть Пиняева в Спартаке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      Не дорос Пыня до Зенита. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2253

      Dr.Metal 40 минут назад

      Пойдет пойдет, зарплату раз в 20 увеличат и пешком пойдет прям сейчас

      2
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      Рейтинг: +84

      baden1969 42 минуты назад

      Это нужно было делать зимой...и не только из-за цены...
      А на данный момент Пиняев не пойдет в Зенит.

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