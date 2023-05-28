«Зенит» хочет купить Пиняева за 600 миллионов рублей

«Зенит» нацелился на нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Зенит» очень хочет выкупить Пиняева у «Локо» за смешные для Питера отступные – 600 миллионов рублей (прописаны в контракте).
Однако, как бы ни хотели лучшего игрока «Локо» конкуренты, клуб его этим летом не отдаст и сам он уходить не желает. У Сергея в планах покинуть Черкизово только по направлению на Европу. Никак не в «Зенит»!» – написал инсайдер Иван Карпов.
- «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова