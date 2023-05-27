«Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

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Ориентировочные составы:

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 17

Желтые карточки: 74 (4,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга закончилась крупной победой ЦСКА – 4:1.

Коэффициенты:

Победа «Краснодара» – 3.20

Ничья – 3.65

Победа ЦСКА – 2.24

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА