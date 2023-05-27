«Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».
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Ориентировочные составы:
- Краснодар: Станислав Агкацев – Кайо, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес – Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Жоао Бачи – Алексей Ионов, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Милан Гайич, Виктор Фелипе Мендес, Хесус Медина, Саша Зделар – Федор Чалов, Иван Обляков, Антон Заболотный.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 17
- Желтые карточки: 74 (4,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась крупной победой ЦСКА – 4:1.
Коэффициенты:
- Победа «Краснодара» – 3.20
- Ничья – 3.65
- Победа ЦСКА – 2.24
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»