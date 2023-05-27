«Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 46 очков. ЦСКА с 54 очками идет на второй позиции.

Игра первого круга закончилась крупной победой ЦСКА – 4:1.

Матч состоится в субботу, 27 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,35. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш «Краснодара» дают 2,85.

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА