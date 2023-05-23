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    Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: 29 тур РПЛ, 27 мая 2023

    «Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

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    «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 46 очков. ЦСКА с 54 очками идет на второй позиции.

    Игра первого круга закончилась крупной победой ЦСКА – 4:1.

    • Матч состоится в субботу, 27 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:00 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,35. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш «Краснодара» дают 2,85.

    Источник: «Бомбардир»

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