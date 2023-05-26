Сутормин заявил, что с удовольствием уедет играть в Оренбург

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переезде в Оренбург.

«Уехать играть в Оренбург? Да вообще спокойно. Но раньше такие переезды давались чуть полегче. Ведь тогда я ещe не был женат.

Сейчас к каждому выбору подхожу более ответственно. Есть семья: и мама, и брат, и жена. Надо со всеми обсудить и внимательно подходить к выбору. Но, в целом, уехать играть – с удовольствием», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».