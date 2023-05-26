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    • Сутормин заявил, что с удовольствием уедет играть в Оренбург

    Сутормин заявил, что с удовольствием уедет играть в Оренбург

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переезде в Оренбург.

    «Уехать играть в Оренбург? Да вообще спокойно. Но раньше такие переезды давались чуть полегче. Ведь тогда я ещe не был женат.

    Сейчас к каждому выбору подхожу более ответственно. Есть семья: и мама, и брат, и жена. Надо со всеми обсудить и внимательно подходить к выбору. Но, в целом, уехать играть – с удовольствием», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • До перехода в «Зенит» Сутормин играл за «Оренбург».
    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 18 матчах.
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      Штошка 57 минут назад

      Леха-полтиник, нефиг нафиг переходи, за 50 тысяч очень выгодно можно перейти

      0
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      Рейтинг: +14834

      Алексей З 1 час назад

      Если ещё есть желание ИГРАТЬ в футбол , то стоит уходить, при этом наверно понимает , что питерскую зп нигде не получит.

      0
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      Рейтинг: +6161

      AtticusFinch > Алексей З 15 минут назад

      А , разве в Оренбурге не питерскую зарплату платят?это ж их дочерняя компания, а мы смотрим этот позорный чемпионат!

      0
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      Рейтинг: +24728

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Насиделся на лавке, соскучился по футболу. ((( )))

      0
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      Рейтинг: +19917

      Cleaner 1 час назад

      Игрок Зенита Сутормин заявил, что с удовольствием уедет играть в зенитовский фарм-клуб Оренбург??? Ржу ни могу!...)))

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      Рейтинг: +889

      sined1951 2 часа назад

      Сутормин уже наверное "разучился" играть все 90 минут, потерял игровой тонус.

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