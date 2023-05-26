Сутормин заявил, что с удовольствием уедет играть в Оренбург

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переезде в Оренбург.
«Уехать играть в Оренбург? Да вообще спокойно. Но раньше такие переезды давались чуть полегче. Ведь тогда я ещe не был женат.
Сейчас к каждому выбору подхожу более ответственно. Есть семья: и мама, и брат, и жена. Надо со всеми обсудить и внимательно подходить к выбору. Но, в целом, уехать играть – с удовольствием», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».
- До перехода в «Зенит» Сутормин играл за «Оренбург».
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 18 матчах.
- Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»