Семак дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ.
– Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».
– Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи Гвардиолы. И, конечно, хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов.
Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе.
Надеюсь, что «Ман Сити» победит, пусть и с минимальным преимуществом. Учитывая, что соперник – «Интер», который будет обороняться и ждать своего шанса на контратаке или стандарта, а результат при этом зависит от одного матча.
Хотя, я не понимаю, почему бы и финал не сделать из двух встреч, если так играются четвертьфиналы и полуфиналы. Тем более, правило гостевого гола уже отменили.
Мне кажется, для болельщиков и всех нас финал Лиги чемпионов из двух матчей был бы очень интересен. Получился бы чудесный праздник.
- «Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
- Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
- Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.