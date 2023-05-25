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    Семак дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ.

    – Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».

    – Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи Гвардиолы. И, конечно, хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов.

    Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе.

    Надеюсь, что «Ман Сити» победит, пусть и с минимальным преимуществом. Учитывая, что соперник – «Интер», который будет обороняться и ждать своего шанса на контратаке или стандарта, а результат при этом зависит от одного матча.

    Хотя, я не понимаю, почему бы и финал не сделать из двух встреч, если так играются четвертьфиналы и полуфиналы. Тем более, правило гостевого гола уже отменили.

    Мне кажется, для болельщиков и всех нас финал Лиги чемпионов из двух матчей был бы очень интересен. Получился бы чудесный праздник.

    • «Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
    • Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
    • Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyufgiuo 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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