Семак дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ.

– Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».

– Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи Гвардиолы. И, конечно, хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов.

Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе.

Надеюсь, что «Ман Сити» победит, пусть и с минимальным преимуществом. Учитывая, что соперник – «Интер», который будет обороняться и ждать своего шанса на контратаке или стандарта, а результат при этом зависит от одного матча.

Хотя, я не понимаю, почему бы и финал не сделать из двух встреч, если так играются четвертьфиналы и полуфиналы. Тем более, правило гостевого гола уже отменили.

Мне кажется, для болельщиков и всех нас финал Лиги чемпионов из двух матчей был бы очень интересен. Получился бы чудесный праздник.