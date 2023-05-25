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Семак дал прогноз на финал Лиги чемпионов

25 мая 2023, 12:20
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча ЛЧ.

– Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».

– Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи Гвардиолы. И, конечно, хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов.

Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе.

Надеюсь, что «Ман Сити» победит, пусть и с минимальным преимуществом. Учитывая, что соперник – «Интер», который будет обороняться и ждать своего шанса на контратаке или стандарта, а результат при этом зависит от одного матча.

Хотя, я не понимаю, почему бы и финал не сделать из двух встреч, если так играются четвертьфиналы и полуфиналы. Тем более, правило гостевого гола уже отменили.

Мне кажется, для болельщиков и всех нас финал Лиги чемпионов из двух матчей был бы очень интересен. Получился бы чудесный праздник.

  • «Сити» и «Интер» разыграют трофей 10 июня.
  • Финал ЛЧ пройдет в Стамбуле.
  • Англичане никогда не выигрывали главный еврокубок, итальянцы не побеждали в турнире с 2010 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Манчестер Сити Интер Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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rash1959
1685019760
сирожа, Вот так и будешЬ в сините до конца жизни только "делится ожиданиями и давать прогнозы"
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