Артета рассказал, почему «Арсенал» не смог выиграть АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил упущенное чемпионство в этом сезоне.
«Чтобы выиграть АПЛ, нужно побеждать «Манчестер Сити». В таком случае по итогам сезона у вас будет на шесть очков больше, а у них – на шесть очков меньше.
Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы всe равно могли бы остаться на втором месте», – сказал Артета.
- За тур до конца чемпионата «Сити» опережает «Арсенал» на 8 очков.
- В очном матче 26 апреля лондонцы были разгромлены со счетом 1:4.
Источник: сайт «Арсенала»