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    Артета рассказал, почему «Арсенал» не смог выиграть АПЛ

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил упущенное чемпионство в этом сезоне.

    «Чтобы выиграть АПЛ, нужно побеждать «Манчестер Сити». В таком случае по итогам сезона у вас будет на шесть очков больше, а у них – на шесть очков меньше.

    Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы всe равно могли бы остаться на втором месте», – сказал Артета.

    • За тур до конца чемпионата «Сити» опережает «Арсенал» на 8 очков.
    • В очном матче 26 апреля лондонцы были разгромлены со счетом 1:4.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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