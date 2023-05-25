Артета рассказал, почему «Арсенал» не смог выиграть АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил упущенное чемпионство в этом сезоне.

«Чтобы выиграть АПЛ, нужно побеждать «Манчестер Сити». В таком случае по итогам сезона у вас будет на шесть очков больше, а у них – на шесть очков меньше.

Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы всe равно могли бы остаться на втором месте», – сказал Артета.