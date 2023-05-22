Пике выложил фото с новой девушкой – ради нее он ушел от Шакиры

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выложил фото со своей новой девушкой Кларой Чиа.

Пост собрал более миллиона лайков.

Пике – чемпион Испании этого сезона.

35-летний спортсмен завершил карьеру в ноябре.

За несколько месяцев до этого он расстался с певицей Шакирой.

Фото: социальные сети Жерара Пике

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Пике впервые опубликовал фото с новой девушкой

Новая девушка Пике: ей 23, она работает в его компании, похожа на Шакиру в молодости