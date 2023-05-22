«До сих пор не понимаю, как работает VAR в РПЛ»: защитник ЦСКА – после дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Милан Гайич прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».
- ЦСКА уступил со счетом 1:2.
- В середине 2-го тайма Александр Соболев и Виллиан Роша были удалены после провокации форварда «Спартака».
- ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в дерби.
«Оба тайма были очень сложные и эмоциональные во всех смыслах. В целом, само дерби было эмоциональное.
Что касается момента с Соболевым и Рошей, я даже не знаю, что сказать. Впервые в карьере я увидел такую ситуацию.
Я бы даже не хотел комментировать, что игрок «Спартака» показал нашему футболисту, Виллиан Роша просто хотел повторить жест и сакцентировать внимание арбитра на том, что произошло. Но это необъяснимо.
После двух удалений в матче наша команда играла лучше, у нас был контроль над игрой. Да, не хватало в завершающей стадии, но в целом мы контролировали игру.
Что касается пенальти, это был эпизод 50 на 50, и я до сих пор не понимаю, как работает VAR в РПЛ. Для меня это не пенальти.
Остается ли ЦСКА фаворитом за второе место? Уверен, что все в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы остаться на втором месте», – сказал Гайич.