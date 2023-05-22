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    • «До сих пор не понимаю, как работает VAR в РПЛ»: защитник ЦСКА – после дерби со «Спартаком»

    «До сих пор не понимаю, как работает VAR в РПЛ»: защитник ЦСКА – после дерби со «Спартаком»

    Футболист ЦСКА Милан Гайич прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

    • ЦСКА уступил со счетом 1:2.
    • В середине 2-го тайма Александр Соболев и Виллиан Роша были удалены после провокации форварда «Спартака».
    • ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в дерби.

    «Оба тайма были очень сложные и эмоциональные во всех смыслах. В целом, само дерби было эмоциональное.

    Что касается момента с Соболевым и Рошей, я даже не знаю, что сказать. Впервые в карьере я увидел такую ситуацию.

    Я бы даже не хотел комментировать, что игрок «Спартака» показал нашему футболисту, Виллиан Роша просто хотел повторить жест и сакцентировать внимание арбитра на том, что произошло. Но это необъяснимо.

    После двух удалений в матче наша команда играла лучше, у нас был контроль над игрой. Да, не хватало в завершающей стадии, но в целом мы контролировали игру.

    Что касается пенальти, это был эпизод 50 на 50, и я до сих пор не понимаю, как работает VAR в РПЛ. Для меня это не пенальти.

    Остается ли ЦСКА фаворитом за второе место? Уверен, что все в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы остаться на втором месте», – сказал Гайич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5975

      Павелий 1 час назад

      Про ВАР лучше у Миллера спрашивай. А также погугли, за что дали в своё время красную Эменике, когда он повторил жест ряда игроков европейских лиг про благодарность предкам.

      0
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      Рейтинг: +5799

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      50 на 50 было и с первым голом Спартака

      0
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      Рейтинг: +2520

      alefreddy 2 часа назад

      да ВАР проглядел заступ на Зобнине в штрафной

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      Рейтинг: +134

      То ли ещё будет 2 часа назад

      Да многим непонятно как работает вар. Например, почему отменяет чистый гол Игнатова, или лихорадочно ищет название очередному наступу в штрафной площади, только чтобы не ставить пенальти. Помнится, ещё в советские времена, в полуфинале еврокубка, Спартак играл с бельгийским Антверпеном. Так там судья увидел нарушение в штрафной площади Спартака, когда мяч был совсем в другом месте, и нисколько не сомневаясь поставил пенальти. А повторять неприличный жест не надо, на то он и неприличный. Судьи сами разберутся, их не надо учить на поле игрокам. Футболист должен играть в футбол, а не учить судью, что тому делать.

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