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    ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в игре со «Спартаком»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо анонсировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    ЭСК попросят дать оценку двум спорным моментам в воскресном дерби со «Спартаком» (1:2).

    «Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.

    Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.

    Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.

    Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича [Федотова], как и Игоря Владимировича [Акинфеева], мотивирует, вдохновляет и объединяет», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +590

      semm 31 минуту назад

      Бывает всякое, и не такое ещё будет - только что теребить то что уже случилось - себя вините братцы ЦСКовцы играть нужно как то лучше, тем более скоро злющий Ростов, да и быки не подарок.

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      Рейтинг: +3377

      Опорник84 33 минуты назад

      Как там болелы писали, Спартак нытик? Вот и цска заплакал!

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      Рейтинг: +1383

      кaстрюлька 35 минут назад

      Итак щетаем сколько левых очков продажные свиристели подарили хрякам за последние 7 игр чемпионата:

      С Динамо М (3-3): +1 очко за счёт левого пеналя на 89 минуте
      С Торпедо М (1-2): +2 очка за счёт 3-х пеналей (2 из которых левые) в 1-м тайме
      С Краснодаром (4-3): +2 очка за счёт левого пенальти
      С Ростовом (1-1): +1 очко за счёт затяжки времени и нереагирования на фолы хряков
      С ЦСКА (2-1): +2 очка за счёт левейшего пеналя на 89 минуте

      Итого в последних 8 играх хрячья поставлено 8 пенальти, в результате получено от продажных свистков 8 незаслуженных левых очков, т.е. реальное место хряков в таблице - это 7-8

      ХРЯКИ - ЭТО ПОЗОРИЩЕ РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА

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      Рейтинг: +790

      Номэд > кaстрюлька 28 минут назад

      Кастрюлеголовый. Помойным в каждом матче не ставят в их ворота верные пенали, в то время как в ворота соперников ставят левые пенальти и засчитывают голы с нарушением правил. Иди и считай, дебил.

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