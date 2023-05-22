ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в игре со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо анонсировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС.

ЭСК попросят дать оценку двум спорным моментам в воскресном дерби со «Спартаком» (1:2).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.

Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.

Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.

Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича [Федотова], как и Игоря Владимировича [Акинфеева], мотивирует, вдохновляет и объединяет», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.