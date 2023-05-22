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ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в игре со «Спартаком»

22 мая 2023, 07:59
20

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо анонсировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС.

ЭСК попросят дать оценку двум спорным моментам в воскресном дерби со «Спартаком» (1:2).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.

Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.

Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.

Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича [Федотова], как и Игоря Владимировича [Акинфеева], мотивирует, вдохновляет и объединяет», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (20)
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Опорник84
1684733615
Как там болелы писали, Спартак нытик? Вот и цска заплакал!
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semm
1684733754
Бывает всякое, и не такое ещё будет - только что теребить то что уже случилось - себя вините братцы ЦСКовцы играть нужно как то лучше, тем более скоро злющий Ростов, да и быки не подарок.
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R_a_i_n
1684736667
Бедные судьи запутались. ЭСК одни и те же моменты трактуют по разному. Нет единства.
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rash1959
1684737850
А ещё по незасчитанному голу от Игнатова добавьте вопрос.
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Snek
1684738810
А где же Заремка? Почему не орёт о судейском беспределе?
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JTherry
1684739863
разнылись, расхрюкались пони, в ЭСК побежали зазря, ничего они там не решают, да и речь вашего физрука выглядела очень тухленькой на фоне его более ранних заявлений о судействе Казарцева: "раз пенальти назначили, значит он был"... помним-помним...)
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baden1969
1684744780
На 99% решение ЭСК будет "признать правильным решение по назначению пенальти" и "красную карточку показанную защитнику ЦСКА - отменить".
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subbotaspartak
1684767415
Соболь свой жест продемонстрировал в приватной беседе, а ихняя Роша всему стадиону... 2 раза.э..
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