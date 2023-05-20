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    Артета завел собаку по кличке «Победа»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что в апреле у него появилась собака.

    Испанский специалист завел лабрадора и назвал его «Победа».

    «Вы приезжаете на базу, и она приезжает, отдает всю свою любовь.

    Реакция игроков – невероятная, она одна из нас и плывет с нами в одной лодке», – заявил Артета.

    • В этом сезоне «Арсенал» был близок к первому чемпионству с 2004 года.
    • В последних 7 матчах лондонцы добыли всего 2 победы.
    • В итоге в 3 очках от титула АПЛ находится «Манчестер Сити».

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    Источник: Football.london

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1316

      Таврида 3 часа назад

      Не соответствует действительности, правильная кличка - "Как мы хотели победить, но нас обошел МанСити".

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