Артета завел собаку по кличке «Победа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что в апреле у него появилась собака.

Испанский специалист завел лабрадора и назвал его «Победа».

«Вы приезжаете на базу, и она приезжает, отдает всю свою любовь.

Реакция игроков – невероятная, она одна из нас и плывет с нами в одной лодке», – заявил Артета.