Артета завел собаку по кличке «Победа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что в апреле у него появилась собака.
Испанский специалист завел лабрадора и назвал его «Победа».
«Вы приезжаете на базу, и она приезжает, отдает всю свою любовь.
Реакция игроков – невероятная, она одна из нас и плывет с нами в одной лодке», – заявил Артета.
- В этом сезоне «Арсенал» был близок к первому чемпионству с 2004 года.
- В последних 7 матчах лондонцы добыли всего 2 победы.
- В итоге в 3 очках от титула АПЛ находится «Манчестер Сити».
Источник: Football.london