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    • В Белоруссии рассказали, как разоблачили «Шахтер»: команду лишили чемпионства прошлого сезона

    В Белоруссии рассказали, как разоблачили «Шахтер»: команду лишили чемпионства прошлого сезона

    Заместитель начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Михаил Мехович рассказал детали дела солигорского «Шахтера».

    • На прошлой неделе «Шахтер» был наказан за организацию договорных матчей в прошлом сезоне.
    • Солигорцев лишили чемпионства.
    • Также с «Шахтера» сняли 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем.

    – Как вы вышли на эту ситуацию?

    – Была получена информация от представителей других клубов, игроков. Ранее осуществлялось финансовое стимулирование других команд, причeм, неоднократное. При проведении проверки выяснилось, что последний тур чемпионата сезона 2022 года превратился в фарс. «Шахтeр» обставлялся со всех сторон. Если помните, после перерыва матчей «Шахтeр» – «Белшина» и «Энергетик» – «Динамо» счeт был равный (0:0). При определeнных раскладах «Шахтeр» мог не получить золотые медали. Но в перерыве был подан сигнал и оба матча закончились с необходимым счeтом. «Шахтeр» стал обладателем золотых наград.

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    Источник: sport5.by

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