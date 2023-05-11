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    • Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии

    Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии

    Завершено расследование в отношении солигорского «Шахтера», которое проводилось Белорусской федерацией футбола (АБФФ).

    Комитет по контрольно-дисциплинарным и этическим вопросам АБФФ изучил сведения об участии «Шахтера» в договорных матчах в чемпионате 2022 года.

    Также руководство солигорского клуба осуществляло неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги.

    За совершенные правонарушения «Шахтер» наказали следующим образом:

    • лишили чемпионского титула
    • оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей
    • сняли 30 очков в чемпионате-2023
    • сняли 20 очков в чемпионате-2024

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    Источник: сайт Белорусской федерации футбола

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    11.05.2023 12:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1802

      ScarlettOgusania 5 часов назад

      вот так и бом.жей надо лишить их кабинетных медалек за договорные матчи с тремя фарм-клубами)

      0
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      Рейтинг: +279

      RedMaksim97 15 часов назад

      Даже в сраном чемпионате Беларуси по футболу борется с преступностью, а у нас всё куплено и проплачено Газпромом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2552

      Челнинец > RedMaksim97 12 часов назад

      так потому что Газпром везде

      0
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      Рейтинг: +12501

      DeStar 15 часов назад

      да там и второму месту прилетело, также всего лишили, и получается батэ, со своим третьим местом будет в лч))
      может для батэ расчистили путь в ЛЧ ?)))

      2
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      Рейтинг: +12501

      DeStar 15 часов назад

      нихрена себе

      0
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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька 15 часов назад

      Хрякам тоже это грозит, надо бы пересмотреть итоги чемпионата 2017

      0
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      Рейтинг: +279

      RedMaksim97 > RedMaksim97 15 часов назад

      Что вы все до хряков то *********? Куда вы лезете вообще? Надо итоги пересмотреть последних пяти сезонов!!! Клоун, бл@т'
      Откуда вас столько? Вас от роду то столько нах** никогда не было

      1
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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька > кaстрюлька 14 часов назад

      Откушай димедролу, лабух тамбурный, может попустит

      0
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      Рейтинг: +2552

      Челнинец > RedMaksim97 12 часов назад

      да не обращай внимания на него это биомусор, это существо само потом сдохнет когда перестанут внимания обращать!

      2
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