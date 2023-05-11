Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии

Завершено расследование в отношении солигорского «Шахтера», которое проводилось Белорусской федерацией футбола (АБФФ).

Комитет по контрольно-дисциплинарным и этическим вопросам АБФФ изучил сведения об участии «Шахтера» в договорных матчах в чемпионате 2022 года.

Также руководство солигорского клуба осуществляло неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги.

За совершенные правонарушения «Шахтер» наказали следующим образом: