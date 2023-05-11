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Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии

11 мая 2023, 12:49
7

Завершено расследование в отношении солигорского «Шахтера», которое проводилось Белорусской федерацией футбола (АБФФ).

Комитет по контрольно-дисциплинарным и этическим вопросам АБФФ изучил сведения об участии «Шахтера» в договорных матчах в чемпионате 2022 года.

Также руководство солигорского клуба осуществляло неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги.

За совершенные правонарушения «Шахтер» наказали следующим образом:

  • лишили чемпионского титула
  • оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей
  • сняли 30 очков в чемпионате-2023
  • сняли 20 очков в чемпионате-2024

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Источник: сайт Белорусской федерации футбола
Белоруссия. Высшая лига Шахтер
Комментарии (7)
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DeStar
1683801158
нихрена себе
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DeStar
1683801500
да там и второму месту прилетело, также всего лишили, и получается батэ, со своим третьим местом будет в лч)) может для батэ расчистили путь в ЛЧ ?)))
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RedMaksim97
1683802268
Даже в сраном чемпионате Беларуси по футболу борется с преступностью, а у нас всё куплено и проплачено Газпромом
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ScarlettOgusania
1683836368
вот так и бом.жей надо лишить их кабинетных медалек за договорные матчи с тремя фарм-клубами)
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BRO_football
1683865628
Во как! Если чемпион не БАТЭ, значит, видимо, нечестно было достигнуто это чемпионство.
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andrej-lucevich
1683871058
охренеть и не встать ...
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