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    • Шевченко объяснил поражение «Милана» от «Интера» в первом полуфинале ЛЧ

    Шевченко объяснил поражение «Милана» от «Интера» в первом полуфинале ЛЧ

    Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко подвел итоги матча с «Интером».

    • Первый полуфинал Лиги чемпионов прошел в среду вечером на «Сан-Сиро».
    • «Милан» потерпел поражение со счетом 0:2.
    • Ответная игра состоится во вторник.

    «Милан» проиграл «Интеру» на психологическом уровне. В первом тайме они плохо включились в игру, а во втором у них получилось гораздо лучше с учетом некоторых изменений, в том числе в настрое.

    Итог этого матча в пользу «Интера», но, на мой взгляд, «Милан» еще может отыграться в ответном матче», – сказал Шевченко.

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    Источник: Il Milanista

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    11.05.2023 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1283

      Таврида 5 часов назад

      "Первый полуфинал Лиги чемпионов прошел в среду вечером на «Сан-Сиро»."
      Ответный полуфинал на родном стадионе Интера "Джузеппе Меацца" пройдет, там Милану вообще не поздоровится, бггг

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