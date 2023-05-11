Шевченко объяснил поражение «Милана» от «Интера» в первом полуфинале ЛЧ

Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко подвел итоги матча с «Интером».

Первый полуфинал Лиги чемпионов прошел в среду вечером на «Сан-Сиро».

«Милан» потерпел поражение со счетом 0:2.

Ответная игра состоится во вторник.

«Милан» проиграл «Интеру» на психологическом уровне. В первом тайме они плохо включились в игру, а во втором у них получилось гораздо лучше с учетом некоторых изменений, в том числе в настрое.

Итог этого матча в пользу «Интера», но, на мой взгляд, «Милан» еще может отыграться в ответном матче», – сказал Шевченко.