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    • «Медаль я не отдам!»: Ташуев – о лишении «Шахтера» титула чемпиона Белоруссии

    «Медаль я не отдам!»: Ташуев – о лишении «Шахтера» титула чемпиона Белоруссии

    Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал решение АБФФ лишить клуб золотых медалей за прошлый сезон чемпионата Белоруссии из-за организации договорных матчей.

    • Ташуев тренировал «Шахтер» с апреля по сентябрь 2022 года.
    • «Шахтер» лишили чемпионского титула т оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей
    • С клуба сняли 30 очков в чемпионате-2023 и 20 очков в чемпионате-2024.

    «Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется?

    Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» – сказал Ташуев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101444

      zigbert 8 часов назад

      Другой бы со стыда сгорел а этот не унывает и веселится.

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