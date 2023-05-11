«Медаль я не отдам!»: Ташуев – о лишении «Шахтера» титула чемпиона Белоруссии

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал решение АБФФ лишить клуб золотых медалей за прошлый сезон чемпионата Белоруссии из-за организации договорных матчей.

Ташуев тренировал «Шахтер» с апреля по сентябрь 2022 года.

«Шахтер» лишили чемпионского титула т оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей

С клуба сняли 30 очков в чемпионате-2023 и 20 очков в чемпионате-2024.

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется?

Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» – сказал Ташуев.