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    • Агент Дркушича прокомментировал конфликт серба с Цаллаговым в раздевалке «Сочи»

    Агент Дркушича прокомментировал конфликт серба с Цаллаговым в раздевалке «Сочи»

    Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал информацию о конфликте его клиента с полузащитником Ибрагимом Цаллаговым.

    • Инсайдер Иван Карпов сообщил, что между Цаллаговым и Дркушичем возник конфликт во время матча с «Локо» (0:3).
    • Цаллагов из-за этого был отправлен в дубль «Сочи».

    «После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было. И я не думаю, что Цаллагов переведен в дубль из-за ситуации с Ваней. Это просто решение клуба, но судить не мне.

    Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор и все. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать.

    И этот конфликт уладили сразу же в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки, между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем», – заявил Ратковица.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.05.2023 23:19
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