Экс-полузащитник «Сочи» рассказал, что его выдавливали из клуба

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов заявил, что во время выступлений за «Сочи» его искусственно лишали игрового времени. Сообщалось, что у хавбека был конфликт с главным тренером Вадимом Гараниным.

«Выдавливали ли меня выдавливали из клуба? Именно. Искусственно лишали игрового времени и приписывали мне конфликтные ситуации внутри команды. Но время показывает, что проблема заключалась не во мне. А их сегодняшние результаты – налицо.

Что сейчас с «Сочи»? Нарушилась атмосфера. Возможно, появились другие цели. Например, переформатировать команду, пересобраться, а не взобраться на какое-то высокое место. При мне была задача занять место не ниже пятого. Даже когда Валентиныч [Владимир Федотов] ушел – мы хотели показать, что и без него можем держать марку.

Хоть мы и разошлись, как чужие, но мне все равно неприятно видеть поражения команды, вместе с которой мы когда-то добивались успехов», – сказал Цаллагов.