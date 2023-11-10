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    • Экс-полузащитник «Сочи» рассказал, что его выдавливали из клуба

    Экс-полузащитник «Сочи» рассказал, что его выдавливали из клуба

    Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов заявил, что во время выступлений за «Сочи» его искусственно лишали игрового времени. Сообщалось, что у хавбека был конфликт с главным тренером Вадимом Гараниным.

    «Выдавливали ли меня выдавливали из клуба? Именно. Искусственно лишали игрового времени и приписывали мне конфликтные ситуации внутри команды. Но время показывает, что проблема заключалась не во мне. А их сегодняшние результаты – налицо.

    Что сейчас с «Сочи»? Нарушилась атмосфера. Возможно, появились другие цели. Например, переформатировать команду, пересобраться, а не взобраться на какое-то высокое место. При мне была задача занять место не ниже пятого. Даже когда Валентиныч [Владимир Федотов] ушел – мы хотели показать, что и без него можем держать марку.

    Хоть мы и разошлись, как чужие, но мне все равно неприятно видеть поражения команды, вместе с которой мы когда-то добивались успехов», – сказал Цаллагов.

    • Цаллагов провел в «Сочи» четыре сезона в РПЛ с 2019 по 2023 годы.
    • Сейчас «Сочи» занимает последнее место в лиге с 10 очками после 14 туров.

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    Источник: Sport24

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    10.11.2023 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7504

      sochi-2013 10 ноября, 14:23

      Не тянул ты, Ибрагим. Последний сезон за былые заслуги держали.

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