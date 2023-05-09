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    • Конфликт в «Сочи»: Цаллагов поругался с Дркушичем, Хохлов перевел россиянина в дубль

    Конфликт в «Сочи»: Цаллагов поругался с Дркушичем, Хохлов перевел россиянина в дубль

    Главный тренер «Сочи» Хохлов отправил полузащитника Ибрагима Цаллагова в дубль из-за потасовки с защитником Ваней Дркушичем во время матча против «Торпедо» (3:1) и после него.

    «Ибрагим появился на поле на 74-й минуте игры. Ваня после гола с удара Каймакова, который тот не накрыл, призвал партнера собраться. Мол, такого допускать ни в коем случае нельзя.

    Цаллагов взорвался и начал выяснять отношения. Конфликт продолжился и в раздевалке. В итоге Хохлов решил отстранить россиянина от тренировок. Сейчас Ибрагим занимается с молодыми.

    32-летний футболист известен своим вспыльчивым нравом. Он препирался почти со всеми тренерами, с кем работал. Начиная от того же Хохлова в «Динамо» – до Федотова и Гаранина в «Сочи».

    Однажды на теории у Бердыева, когда тренер призвал задавать вопросы, он заявил, что надо играть не так, как объяснял Курбан. На это Бекиич предложил выйти на поле и попробовать разницу. Вопрос замяли.

    Цаллагов проведет в дубле остаток сезона, после чего его контракт с барсами истечет и с высокой долей вероятности он перейдет в «Аланию» на правах свободного агента. Хохлов и Цаллагов отказались комментировать произошедшее», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    09.05.2023 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -129

      diamondfan 6 часов назад

      зарема-щлюха, ей в одно место надо всем вставить всеми клубами рпл!

      0
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      Рейтинг: +158

      JIEGEHDA 7 часов назад

      Да посадить в глухой запас . Раз спорит со всеми . Не тот игрок которого должны слушаться и слушать . Тоже мне Марадона

      0
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      Рейтинг: +366

      dauzhhhhh 7 часов назад

      Да покуй

      0
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