Конфликт в «Сочи»: Цаллагов поругался с Дркушичем, Хохлов перевел россиянина в дубль

Главный тренер «Сочи» Хохлов отправил полузащитника Ибрагима Цаллагова в дубль из-за потасовки с защитником Ваней Дркушичем во время матча против «Торпедо» (3:1) и после него.

«Ибрагим появился на поле на 74-й минуте игры. Ваня после гола с удара Каймакова, который тот не накрыл, призвал партнера собраться. Мол, такого допускать ни в коем случае нельзя.

Цаллагов взорвался и начал выяснять отношения. Конфликт продолжился и в раздевалке. В итоге Хохлов решил отстранить россиянина от тренировок. Сейчас Ибрагим занимается с молодыми.

32-летний футболист известен своим вспыльчивым нравом. Он препирался почти со всеми тренерами, с кем работал. Начиная от того же Хохлова в «Динамо» – до Федотова и Гаранина в «Сочи».

Однажды на теории у Бердыева, когда тренер призвал задавать вопросы, он заявил, что надо играть не так, как объяснял Курбан. На это Бекиич предложил выйти на поле и попробовать разницу. Вопрос замяли.

Цаллагов проведет в дубле остаток сезона, после чего его контракт с барсами истечет и с высокой долей вероятности он перейдет в «Аланию» на правах свободного агента. Хохлов и Цаллагов отказались комментировать произошедшее», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.