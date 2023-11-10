Цаллагов выразил отношение к гей-парадам

Футболист «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал, что сталкивался с гей-парадами.
«В 2013-м со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы. А у этих был парад, после которого они все заселились в нашу гостиницу!
Меня поразило: рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится.
Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Еще и посыл – типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!
Меня это пугает. Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели», – сказал Цаллагов.
- Ибрагим в «Алании» с лета.
- У 32-летнего игрока в сезоне Первой лиги 10 матчей.
- Трофеев в карьере Цаллагова нет.
Источник: Sport24