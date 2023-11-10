Цаллагов выразил отношение к гей-парадам

Футболист «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал, что сталкивался с гей-парадами.

«В 2013-м со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы. А у этих был парад, после которого они все заселились в нашу гостиницу!

Меня поразило: рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится.

Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Еще и посыл – типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!

Меня это пугает. Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели», – сказал Цаллагов.