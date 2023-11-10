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    Цаллагов выразил отношение к гей-парадам

    Футболист «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал, что сталкивался с гей-парадами.

    «В 2013-м со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы. А у этих был парад, после которого они все заселились в нашу гостиницу!

    Меня поразило: рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится.

    Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Еще и посыл – типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!

    Меня это пугает. Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели», – сказал Цаллагов.

    • Ибрагим в «Алании» с лета.
    • У 32-летнего игрока в сезоне Первой лиги 10 матчей.
    • Трофеев в карьере Цаллагова нет.

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    Источник: Sport24

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    10.11.2023 23:03
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 11 ноября, 08:23

      Полностью поддерживаю гражданина Ибрагима!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 11 ноября, 08:04

      Сейчас прибежит дырявый лешка и начнёт с кучей ошибок в тексте защищать своих собратьев и верещать про проблемы в стране и неправильное население.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > фанат джигурды 11 ноября, 10:27

      Не , он сейчас по трансам в основном.)

      3
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