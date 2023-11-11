Цаллагов рассказал об эмоциях в связи с гибелью палестинских детей

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов признался, что тяжело переживает события на Ближнем Востоке.

– Со стороны ты кажешься очень суровым. Когда плакал в последний раз?

– Могу посмотреть фильм, и меня пробьет на слезу – ничего такого в этом нет.

А недавно меня сильно тронуло, когда я увидел, как в Палестине умирают дети. Не могу равнодушно на это смотреть.

Очень цепляет. На их месте могли быть и наши дети.