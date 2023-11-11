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    • Цаллагов рассказал об эмоциях в связи с гибелью палестинских детей

    Цаллагов рассказал об эмоциях в связи с гибелью палестинских детей

    Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов признался, что тяжело переживает события на Ближнем Востоке.

    – Со стороны ты кажешься очень суровым. Когда плакал в последний раз?

    – Могу посмотреть фильм, и меня пробьет на слезу – ничего такого в этом нет.

    А недавно меня сильно тронуло, когда я увидел, как в Палестине умирают дети. Не могу равнодушно на это смотреть.

    Очень цепляет. На их месте могли быть и наши дети.

    • В секторе Газа после обострения конфликта погибли почти 3,2 тысячи детей.
    • Еще около 1 тысячи детей числятся пропавшими без вести.
    • Ранения получили более 6 тысяч детей.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2023 12:27
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