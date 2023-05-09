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Шалимов назвал фаворита на второе место РПЛ

9 мая 2023, 17:54
3

Бывший тренер «Урала», «Краснодара», «Ахмата» Игорь Шалимов поделился видением борьбы за второе место РПЛ.

«У ЦСКА была проблема, когда команда владела преимуществом, вела в счете, но не добивалась победы, пропуская глупые голы – пример матча с «Локо» характерен. Действуют экономно и надежно, не добивают. В этот раз против «Оренбурга» (2:1) немного иначе – второй мяч забили уже в самом конце.

На мой взгляд, ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно армейцы фавориты в борьбе за второе место», – сказал Шалимов.

  • Москвичи занимают 2-е место.
  • Им предстоит сыграть с прямыми конкурентами за 2-ю строчку – с «Ростовом» и «Спартаком».
  • Главный тренер Владимир Федотов проводит в ЦСКА 1-й сезон.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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житель СПб
1683662906
Согласен. Уже писал об этом.
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АЛЕКС 58
1683688294
Создаём много,забиваем очень мало.
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