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    Газзаев назвал искусством работу Семака в «Зените»

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака в «Зените».

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

    «Выиграть чемпионат России пять раз подряд – свидетельство искусства и высокого уровня творчества тренера. Один раз можно выиграть чемпионат страны, а чтобы сделать это пять раз подряд, нужно помимо определенных тренерских качеств еще и проявлять искусство.

    Надо уметь постоянно держать команду на таком серьезном уровне, а это уже очень высокий уровень профессионализма Сергея Семака.

    На сегодняшний день «Зенит» является флагманом российского футбола. К сожалению, команды, которые реально могут ему составить конкуренцию, – «Спартак», «Динамо», ЦСКА – не смогли это сделать. И за последние пять лет мы не видим с их стороны серьезной конкуренции.

    Как только начинается чемпионат России, пальму первенства отдают «Зениту». И по праву, ведь команда демонстрирует и хорошее качество игры, и добивается нужного результата. А система клуба работает на очень высоком организационном уровне. Все эти важные компоненты и приводят к победе», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    08.05.2023 16:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8219

      nik55 16 часов назад

      «Выиграть чемпионат России пять раз подряд – свидетельство искусства и высокого уровня легионеров

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1772

      Fialet > nik55 15 часов назад

      Плюс купленные судьи, готовые в случае чего подсобить.

      0
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      Рейтинг: +681

      somn 17 часов назад

      Я всегда считал Валерия Георгиевича умным и культурным человеком.

      0
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      Рейтинг: +13599

      R_a_i_n 18 часов назад

      О боже, храни Сережу, искусного мастера футбола всея руси...

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