Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев назвал искусством работу Семака в «Зените»

8 мая 2023, 16:55
4

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака в «Зените».

  • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
  • Тренер в «Зените» с 2018 года.

«Выиграть чемпионат России пять раз подряд – свидетельство искусства и высокого уровня творчества тренера. Один раз можно выиграть чемпионат страны, а чтобы сделать это пять раз подряд, нужно помимо определенных тренерских качеств еще и проявлять искусство.

Надо уметь постоянно держать команду на таком серьезном уровне, а это уже очень высокий уровень профессионализма Сергея Семака.

На сегодняшний день «Зенит» является флагманом российского футбола. К сожалению, команды, которые реально могут ему составить конкуренцию, – «Спартак», «Динамо», ЦСКА – не смогли это сделать. И за последние пять лет мы не видим с их стороны серьезной конкуренции.

Как только начинается чемпионат России, пальму первенства отдают «Зениту». И по праву, ведь команда демонстрирует и хорошее качество игры, и добивается нужного результата. А система клуба работает на очень высоком организационном уровне. Все эти важные компоненты и приводят к победе», – сказал Газзаев.

Еще по теме:
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака 15
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА 1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна 9
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1683556411
О боже, храни Сережу, искусного мастера футбола всея руси...
Ответить
somn
1683560430
Я всегда считал Валерия Георгиевича умным и культурным человеком.
Ответить
nik55
1683563352
«Выиграть чемпионат России пять раз подряд – свидетельство искусства и высокого уровня легионеров
Ответить
Главные новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
1
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
6
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+