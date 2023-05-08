Газзаев назвал искусством работу Семака в «Зените»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.

Тренер в «Зените» с 2018 года.

«Выиграть чемпионат России пять раз подряд – свидетельство искусства и высокого уровня творчества тренера. Один раз можно выиграть чемпионат страны, а чтобы сделать это пять раз подряд, нужно помимо определенных тренерских качеств еще и проявлять искусство.

Надо уметь постоянно держать команду на таком серьезном уровне, а это уже очень высокий уровень профессионализма Сергея Семака.

На сегодняшний день «Зенит» является флагманом российского футбола. К сожалению, команды, которые реально могут ему составить конкуренцию, – «Спартак», «Динамо», ЦСКА – не смогли это сделать. И за последние пять лет мы не видим с их стороны серьезной конкуренции.

Как только начинается чемпионат России, пальму первенства отдают «Зениту». И по праву, ведь команда демонстрирует и хорошее качество игры, и добивается нужного результата. А система клуба работает на очень высоком организационном уровне. Все эти важные компоненты и приводят к победе», – сказал Газзаев.