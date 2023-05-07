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  • Руни: «Манчестер Сити» разнесет «Реал», это разный уровень»

Руни: «Манчестер Сити» разнесет «Реал», это разный уровень»

7 мая 2023, 14:43
10

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни убежден, что «Манчестер Сити» пройдет в полуфинале Лиги чемпионов «Реал».

«Манчестерцы не просто обыграют соперника, а разнесут его. Могу ошибаться, но «Сити» настолько хорош, что находится на другом уровне.

Я с начала сезона чувствую, что команда Хосепа Гвардиолы наконец-то покорит Европу. В последние месяцы они показывают невероятный футбол.

В лице Эрлинга Холанда «Сити» получил игрока, которого невозможно остановить в контратаке», – считает Руни.

  • 1-й матч состоится 9 мая.
  • В прошлом году «Реал» прошел «Манчестер Сити» в полуфинале.
  • Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года.

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Источник: The Times
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Руни Уэйн
Комментарии (10)
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DeStar
1683461910
думаю будет что-то подобное. Сити и в прошлом году по игре был намного лучше конечно но зависит от того как сыграют по стилю, сити теперь может больше бояться реала, и меньше лететь в атаку а реал может уж и не пропустит 2 гола к 11 или к 15 минуте и надежнее сыграет в обороне) но сити сильнее, спору нет и сити должен проходить. Думаю с общим счетом типа 4-1 - вполне.
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lipatov32
1683465179
У сити одна проблема! Эдерсон на воротах!!! Если он чудить не будет, то сити в финале!!!
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САНЁК17
1683467923
Думаю против Холланда Милитао слабоватый опекун, нужно ставить против Холланда Рюдигера
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_ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!!
1683468187
Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач: https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220 читать внизу 5234
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Oldtrafford83
1683471104
Кэп остынь, всё скоро узнаем)
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zigbert
1683485137
Ман Сити скорей всего не допустит ошибок прошлогоднего полуфинала.
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russkiisergei
1683494237
руни ты олень!!!
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