Руни: «Манчестер Сити» разнесет «Реал», это разный уровень»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни убежден, что «Манчестер Сити» пройдет в полуфинале Лиги чемпионов «Реал».

«Манчестерцы не просто обыграют соперника, а разнесут его. Могу ошибаться, но «Сити» настолько хорош, что находится на другом уровне.

Я с начала сезона чувствую, что команда Хосепа Гвардиолы наконец-то покорит Европу. В последние месяцы они показывают невероятный футбол.

В лице Эрлинга Холанда «Сити» получил игрока, которого невозможно остановить в контратаке», – считает Руни.

1-й матч состоится 9 мая.

В прошлом году «Реал» прошел «Манчестер Сити» в полуфинале.

Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года.

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