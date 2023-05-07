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    • Руни: «Манчестер Сити» разнесет «Реал», это разный уровень»

    Руни: «Манчестер Сити» разнесет «Реал», это разный уровень»

    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни убежден, что «Манчестер Сити» пройдет в полуфинале Лиги чемпионов «Реал».

    «Манчестерцы не просто обыграют соперника, а разнесут его. Могу ошибаться, но «Сити» настолько хорош, что находится на другом уровне.

    Я с начала сезона чувствую, что команда Хосепа Гвардиолы наконец-то покорит Европу. В последние месяцы они показывают невероятный футбол.

    В лице Эрлинга Холанда «Сити» получил игрока, которого невозможно остановить в контратаке», – считает Руни.

    • 1-й матч состоится 9 мая.
    • В прошлом году «Реал» прошел «Манчестер Сити» в полуфинале.
    • Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года.

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    Источник: The Times

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    07.05.2023 14:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3525

      FRZZ 12 минут назад

      Болею за Реал, но думаю, что Руни прав, Ман Сити сейчас очень силён.

      0
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      Рейтинг: +135

      russkiisergei 12 часов назад

      руни ты олень!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101423

      zigbert 14 часов назад

      Ман Сити скорей всего не допустит ошибок прошлогоднего полуфинала.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4556

      Oldtrafford83 18 часов назад

      Кэп остынь, всё скоро узнаем)

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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

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      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 19 часов назад

      Думаю против Холланда Милитао слабоватый опекун, нужно ставить против Холланда Рюдигера

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      Рейтинг: +532

      lipatov32 20 часов назад

      У сити одна проблема! Эдерсон на воротах!!!
      Если он чудить не будет, то сити в финале!!!

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      Рейтинг: +12493

      DeStar 21 час назад

      думаю будет что-то подобное. Сити и в прошлом году по игре был намного лучше конечно
      но зависит от того как сыграют по стилю, сити теперь может больше бояться реала, и меньше лететь в атаку
      а реал может уж и не пропустит 2 гола к 11 или к 15 минуте и надежнее сыграет в обороне)
      но сити сильнее, спору нет и сити должен проходить. Думаю с общим счетом типа 4-1 - вполне.

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      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 > DeStar 19 часов назад

      4-1 кто 4?

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