Беллингем выбрал «Реал», несмотря на более выгодное предложение от «Манчестер Сити»

Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Манчестер Сити».
По информации Marca, клуб АПЛ предлагал игроку 15 миллионов евро в год после вычета налогов.
Сообщалось, что в «Реале» англичанин будет зарабатывать около 13,7 миллионов евро.
- В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
- Ожидается, что полузащитник летом заключит с «Реалом» контракт до 2029 года.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: Marca