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    • Беллингем выбрал «Реал», несмотря на более выгодное предложение от «Манчестер Сити»

    Беллингем выбрал «Реал», несмотря на более выгодное предложение от «Манчестер Сити»

    Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Манчестер Сити».

    По информации Marca, клуб АПЛ предлагал игроку 15 миллионов евро в год после вычета налогов.

    Сообщалось, что в «Реале» англичанин будет зарабатывать около 13,7 миллионов евро.

    • В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
    • Ожидается, что полузащитник летом заключит с «Реалом» контракт до 2029 года.

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    Источник: Marca

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    06.05.2023 14:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12493

      DeStar 6 мая, 15:55

      надеюсь хороший трансфер. Кроос и модрич уже все же стары и по тиху из основы должны выходить на мой взгляд
      просто беллингем не кажется сменой ни одному ни второму, он другого плана игрок, но есть камавинга и чуамени ,а еще вальверде, так что нормально , довольно топовый центр у реала выходит, вальверде и камавинга уже шикарны к примеру

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      Рейтинг: +578

      Hala Madrid > DeStar 6 мая, 16:51

      Вальверде ещё и на фланге умеет носиться как ракета. Джуж конечно не 100% замена Модричу или Кроосу , но при старании может стать топом.

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