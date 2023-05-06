Беллингем выбрал «Реал», несмотря на более выгодное предложение от «Манчестер Сити»

Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Манчестер Сити».

По информации Marca, клуб АПЛ предлагал игроку 15 миллионов евро в год после вычета налогов.

Сообщалось, что в «Реале» англичанин будет зарабатывать около 13,7 миллионов евро.

В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Ожидается, что полузащитник летом заключит с «Реалом» контракт до 2029 года.

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