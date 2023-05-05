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    • «Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву

    «Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов может перейти в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

    По информации «РБ Спорт», 19-летний футболист интересен московскому клубу на перспективу. В нем видят замену Ивану Игнатьеву, с которым «Локо» е собирается продлевать контракт.

    • 19-летний Шитов – воспитанник «Спартака».
    • «Крылья» арендовали форварда в июле 2022 года, а в феврале выкупили его.
    • В этом сезоне РПЛ он забил 2 гола в 18 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.05.2023 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:51

      Надеюсь Игнатова когда доко выгонит не один клуб рпл его не подпишит

      0
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      Рейтинг: +7056

      Красногорск_Фан 5 мая, 12:31

      Для достижения конкретных целей нужны сложившиеся игроки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      eugen-han 5 мая, 12:18

      Шитов такой же Игнатьев, но только не раскручен и помоложе будет, а забивает также очень редко. Перспектива к обоих примерно одна и та жа.

      1
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      Рейтинг: +887

      sined1951 5 мая, 10:10

      Пока особо не выделяется, игрок на замену, но не усиление.

      0
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