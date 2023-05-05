«Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов может перейти в «Локомотив» в летнее трансферное окно.
По информации «РБ Спорт», 19-летний футболист интересен московскому клубу на перспективу. В нем видят замену Ивану Игнатьеву, с которым «Локо» е собирается продлевать контракт.
- 19-летний Шитов – воспитанник «Спартака».
- «Крылья» арендовали форварда в июле 2022 года, а в феврале выкупили его.
- В этом сезоне РПЛ он забил 2 гола в 18 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»