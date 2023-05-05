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  • «Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву

«Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву

5 мая 2023, 09:51
4

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов может перейти в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», 19-летний футболист интересен московскому клубу на перспективу. В нем видят замену Ивану Игнатьеву, с которым «Локо» е собирается продлевать контракт.

  • 19-летний Шитов – воспитанник «Спартака».
  • «Крылья» арендовали форварда в июле 2022 года, а в феврале выкупили его.
  • В этом сезоне РПЛ он забил 2 гола в 18 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Игнатьев Иван Шитов Владислав
Комментарии (4)
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sined1951
1683270616
Пока особо не выделяется, игрок на замену, но не усиление.
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eugen-han
1683278289
Шитов такой же Игнатьев, но только не раскручен и помоложе будет, а забивает также очень редко. Перспектива к обоих примерно одна и та жа.
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Красногорск_Фан
1683279087
Для достижения конкретных целей нужны сложившиеся игроки.
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Александр.Т.
1683287462
Надеюсь Игнатова когда доко выгонит не один клуб рпл его не подпишит
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