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    • «Мои дни в клубе были сочтены»: Пятибратов раскрыл подробности ухода из «Факела»

    «Мои дни в клубе были сочтены»: Пятибратов раскрыл подробности ухода из «Факела»

    Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, почему ушел из клуба.

    Воронежская команда уволила специалиста после победы над «Динамо». Пятибратов возглавлял «Факел» 2,5 года.

    – Как и когда узнали об отставке?

    – Все было известно еще до матча с «Динамо». Поражение от «Оренбурга» стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом Гурамовичем [Асхабадзе]. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать «Химки» и «Ахмат». Ничьи – не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс, поражение от «Оренбурга», про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор.

    Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я ее сделать лучше – наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину «Факел» после матча с «Динамо». Ну, а победа над «Динамо» – это что-то из рода «Уходя – уходи, но красиво».

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    Источник: Sport24

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    03.05.2023 21:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 4 часа назад

      Ахмат и Оренбург объективно посильнее сейчас Факела, однако с Ахматов ничью сподобили. Химки да, надо было выигрывать, но опять-таки игра есть игра. Вполне нормально Пятибратов работал. Буду очень удивлен, если Евсеев покажет что то весомее.

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Вообще, обидно, что город с таким потенциалом, как Воронеж, не закрепился в РПЛ, не использовал свою попытку.

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      Рейтинг: +1765

      Fialet > DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Да там народ похоже слаб духом, приказали оцифровываться, все побежали фануйди оформлять. Ну и пусть валят в пердив.

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      Рейтинг: +2059

      almanev 19 часов назад

      Вы бы проверяли статью, которую репостите. Какие 2,5 года возглавлял? Этот сезон Факел начинал с Василенко, а Пятибратов был ассистентом. Главным его назначили в сентябре 2022

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