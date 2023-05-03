«Мои дни в клубе были сочтены»: Пятибратов раскрыл подробности ухода из «Факела»

Ахмат и Оренбург объективно посильнее сейчас Факела, однако с Ахматов ничью сподобили. Химки да, надо было выигрывать, но опять-таки игра есть игра. Вполне нормально Пятибратов работал. Буду очень удивлен, если Евсеев покажет что то весомее.
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, почему ушел из клуба.
Воронежская команда уволила специалиста после победы над «Динамо». Пятибратов возглавлял «Факел» 2,5 года.
– Как и когда узнали об отставке?
– Все было известно еще до матча с «Динамо». Поражение от «Оренбурга» стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом Гурамовичем [Асхабадзе]. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать «Химки» и «Ахмат». Ничьи – не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс, поражение от «Оренбурга», про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор.
Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я ее сделать лучше – наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину «Факел» после матча с «Динамо». Ну, а победа над «Динамо» – это что-то из рода «Уходя – уходи, но красиво».
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