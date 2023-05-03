«Мои дни в клубе были сочтены»: Пятибратов раскрыл подробности ухода из «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, почему ушел из клуба.

Воронежская команда уволила специалиста после победы над «Динамо». Пятибратов возглавлял «Факел» 2,5 года.

– Как и когда узнали об отставке?

– Все было известно еще до матча с «Динамо». Поражение от «Оренбурга» стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом Гурамовичем [Асхабадзе]. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать «Химки» и «Ахмат». Ничьи – не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс, поражение от «Оренбурга», про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор.

Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я ее сделать лучше – наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину «Факел» после матча с «Динамо». Ну, а победа над «Динамо» – это что-то из рода «Уходя – уходи, но красиво».

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