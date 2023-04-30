Дзюба: «Каждое мгновение у меня может стать последним»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Химками».

34-летний россиянин сделал дубль, забив один из голов пяткой в падении.

На его счету 7 голов за московский клуб в чемпионате. Он перешел в «Локо» зимой.

«Я прочитал одну мудрость: «Когда в тебя перестают верить и тебя все похоронили, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав свою силу. В моменте мне сказали, что я не заслуживаю играть здесь, я старый, а теперь кричат, что мне легко. Люди всегда что‑то говорят. Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию Михаила Галактионова, и с ребятами у нас коннект.

Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол», – сказал Дзюба.