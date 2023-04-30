«Локомотив» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

Запасные: Худяков, Митров, Смольников, Живоглядов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Раков, Изидор.

Химки: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Гбане, Маркос Гильерме, Алхазов, Садыгов.

Игра первого круга закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.

Где смотреть матч Локомотив – Химки

Прогноз на матч Локомотив – Химки