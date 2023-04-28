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    • Где смотреть матч «Локомотив» – «Химки»: 25 тур РПЛ, 30 апреля 2023

    Где смотреть матч «Локомотив» – «Химки»: 25 тур РПЛ, 30 апреля 2023

    «Локомотив» и «Химки» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

    Уверены в победе «Локо»? Получите до 10000 рублей бесплатно и ставьте на матч

    «Локо» занимает десятое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Химки» с 17 очками идут на 15-й строчке.

    Игра первого круга закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.

    • Матч состоится в воскресенье, 30 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 19:00 мск.

    «Локо» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,48. На ничью можно поставить за 5,10. На выигрыш «Химок» дают 6,50.

    Источник: «Бомбардир»

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