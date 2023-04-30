«Локомотив» и «Химки» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Локо» занимает десятое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Химки» с 17 очками идут на 15-й строчке.

Игра первого круга закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.

Матч состоится в воскресенье, 30 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 19:00 мск.

«Локо» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,48. На ничью можно поставить за 5,10. На выигрыш «Химок» дают 6,50.

Прогноз на матч Локомотив – Химки