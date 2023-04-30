«Локомотив» и «Химки» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Локомотив: Илья Лантратов – Станислав Магкеев, Наир Тикнизян, Егор Погостнов, Максим Ненахов – Михаил Щетинин, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Франсуа Камано – Артем Дзюба.
- Химки: Антон Митрюшкин – Петар Голубович, Лео Андраде, Виталий Лысцов – Лев Скворцов, Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, Никола Антич – Жаниу Бикел, Александр Долгов, Александр Руденко.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 18
- Желтые карточки: 100 (5,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.
Коэффициенты:
- Победа «Локомотива» – 1.43
- Ничья – 5.20
- Победа «Химок» – 6.80
Прогноз на матч: победа Локомотива с форой (-1)
Источник: «Бомбардир»