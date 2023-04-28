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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Химки»: 25 тур РПЛ, 30 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Химки»: 25 тур РПЛ, 30 апреля 2023

    «Локомотив» и «Химки» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 18
    • Желтые карточки: 100 (5,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 1.43
    • Ничья – 5.20
    • Победа «Химок» – 6.80

    Прогноз на матч: победа Локомотива с форой (-1)

    Где смотреть матч Локомотив – Химки

    Источник: «Бомбардир»

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    28.04.2023 23:42
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