«Локомотив» и «Химки» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 18

Желтые карточки: 100 (5,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Победа «Локомотива» – 1.43

Ничья – 5.20

Победа «Химок» – 6.80

Прогноз на матч: победа Локомотива с форой (-1)

Где смотреть матч Локомотив – Химки