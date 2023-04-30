Хусаинов считает, что Левников плюнул в Карпина

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1).

«По правилам переигранное время – это протестованный момент. Если ростовчане подадут протест на недоигранное или переигранное время, по-моему, в течение 24 часов, то организация должна принять решение: переиграть матч или засчитать момент. Это очень серьезное и грубейшее нарушение правил игры.

Такое судейство – это плевок в сторону главного тренера сборной России. Эмоции Валерия Карпина абсолютно оправданы. По ходу игры были те действия, которые были простыми. Все понимали, что это нарушение правил, но это не фиксировали судьи. Неквалифицированные действия арбитра спровоцировали первую желтую карточку Карпина, а потом и удаление», – сказал Хусаинов.