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Хусаинов считает, что Левников плюнул в Карпина

30 апреля 2023, 11:15
38

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1).

«По правилам переигранное время – это протестованный момент. Если ростовчане подадут протест на недоигранное или переигранное время, по-моему, в течение 24 часов, то организация должна принять решение: переиграть матч или засчитать момент. Это очень серьезное и грубейшее нарушение правил игры.

Такое судейство – это плевок в сторону главного тренера сборной России. Эмоции Валерия Карпина абсолютно оправданы. По ходу игры были те действия, которые были простыми. Все понимали, что это нарушение правил, но это не фиксировали судьи. Неквалифицированные действия арбитра спровоцировали первую желтую карточку Карпина, а потом и удаление», – сказал Хусаинов.

  • Главный арбитр Кирилл Левников удалил Карпина после матча.
  • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.
  • «Ростов» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий Левников Кирилл
Комментарии (38)
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cska1948
1682842925
Ещё до игры я думал, почему центральный матч тура обслуживает не лучший Российский арбитр. И понял, что его просто решили не компрометировать, а может он и САМ отказался свистеть в пользу СпаМа. Вот и назначили Левникова.
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ScarlettOgusania
1682842936
ещё один нелюдь, изгнанный из судейства в РПЛ, вылез из нафталина, лишь бы пернуть - время игры определяет судья, меньше надо было валяться Комле, затягивая время)
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DOCTOR PENALTY
1682843471
Щенок Левников наглядно продемонстрировал высочайший уровень коррупции в нашем футболе.
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эд100
1682843513
полный бред, даже комментировать нечего
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SuperNils
1682845340
А по-моему, в этот раз судейство было как никогда хорошим. Одно только то, что матч прошёл БЕЗ левых пенальти - это уже большая редкость для нашего чемпа. Просто все так привыкли к судейскому произволу, что адекватное судейство принимает за ошибки.
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АлексМак
1682845415
Прав абсолютно г-н Хусаинов, ибо они играли бы сверх времени до тех пор, пока не сравняли бы счёт. No comments
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MaxRnD
1682846390
92.50 Штрафной в сторону Ростова, который нарисовался после того, как Левников в предыдущих эпизодах "не увидел" двух нарушений подряд на игроках Ростова. 93.10 - Первый угловой в добавленное время 93.42 - Второй угловой в добавленное время https://matchtv.ru/football/rpl/56508502-spartak-rostov-29-04-2023 Левников - молодец, честно отработал свои сребренники
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eugen-han
1682847653
С судейством в общем и целом надо что-то решать. У нас большая страна, и судейский корпус собрать и обучить не составит труда. Нынешний никуда и нигде не годится.
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моэм
1682848919
Беспредел газпрома и коррупция просто за гранью , а гадёныш Левников - дишь их орудие .
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Опорник84
1682857719
Только что закончился матч Интер-Лацио. Арбитр добавил 6 минут , а сыграли 8 добавленных. И все довольны. А у нас проблема века.
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