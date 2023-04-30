Хаджи: «У «Спартака» нет победного духа!»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Не такой игры и результата я ожидал в матче «Спартак» – «Ростов». У «Спартака» пропал задор и понимание игры. Такое ощущение, что спартаковцы несерьeзно отнеслись к матчу с «Ростовом». Может быть, оставили все силы в игре с «Краснодаром». Молодцы, что хотя бы вничью сыграли – вот только она ничего не даeт. У команды нет победного духа! В конце матча, возможно, появился душок.

Нельзя сказать, что Валерий Карпин переиграл «Спартак». У «Ростова» тоже особо моментов не было. Сумасшедший удар только получился. Дай Александру Селяве ещe десять таких попыток – он не забьeт ни разу.

Вряд ли «Спартак» сможет отложить чемпионство «Зенита» в следующем матче. Даже если и победят, то какой в этом толк?» – сказал Хаджи.