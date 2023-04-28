«Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Амелин (Россия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 25 (3,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 22

Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.

Коэффициенты:

Победа «Ахмата» – 3.35

Ничья – 3.55

Победа ЦСКА – 2.17

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч Ахмат – ЦСКА