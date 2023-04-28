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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Ахмат» – ЦСКА: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ахмат» – ЦСКА: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    «Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Алексей Амелин (Россия)

    • Матчей в сезоне: 7
    • Желтые карточки: 25 (3,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ахмата» – 3.35
    • Ничья – 3.55
    • Победа ЦСКА – 2.17

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч Ахмат – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:22
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