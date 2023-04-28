«Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
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Ориентировочные составы:
- Ахмат: Гиорги Шелия – Андрей Семенов, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Ризван Уциев – Антон Швец, Артем Тимофеев, Бернард Бериша, Лечи Садулаев, Евгений Харин – Мохамед Конате.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин – Милан Гайич, Виктор Фелипе Мендес, Иван Обляков, Саша Зделар – Федор Чалов, Хесус Медина, Антон Заболотный.
Судья: Алексей Амелин (Россия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 25 (3,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.
Коэффициенты:
- Победа «Ахмата» – 3.35
- Ничья – 3.55
- Победа ЦСКА – 2.17
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»