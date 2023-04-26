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    Где смотреть матч «Ахмат» – ЦСКА: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    «Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

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    ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея на счету 45 очков. «Ахмат» с 40 очками располагается строчкой ниже.

    Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.

    • Матч состоится в субботу, 29 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 16:30 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Федотова – 2,15. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Ахмата» дают те же 3,50.

    Источник: «Бомбардир»

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