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    • В «Локомотиве» раскрыли степень серьезности травмы Пиняева

    В «Локомотиве» раскрыли степень серьезности травмы Пиняева

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал травму Сергея Пиняева.

    «Насколько мы можем судить, особо сложного ничего нет. Будут сделаны снимки, посмотрим.

    Как сообщил наш медицинский штаб, он просто почувствовал определенный дискомфорт и по договоренности с тренерским штабом не стал продолжать игру.

    Это абсолютно профессиональный подход, если что-то мешает, то нужно остановиться, разобраться.

    Он у нас достаточно мощный по физическим кондициям футболист, поэтому у Сережи мышечная масса, бедра достаточно развиты. Могут какие-то быть проблемы, даже чисто возрастные», – сказал Нагорных.

    • 18-летний Пиняев травмировался во время дерби с ЦСКА (1:1).
    • Его заменили на 20-й минуте.
    • Вингер в составе «Локо» забил 1 гол в 9 матчах.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67943

      portero 59 минут назад

      Лучше перебдеть, а то уже были косяки в Локо у врачей нехорошие...

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