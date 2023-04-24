В «Локомотиве» раскрыли степень серьезности травмы Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал травму Сергея Пиняева.

«Насколько мы можем судить, особо сложного ничего нет. Будут сделаны снимки, посмотрим.

Как сообщил наш медицинский штаб, он просто почувствовал определенный дискомфорт и по договоренности с тренерским штабом не стал продолжать игру.

Это абсолютно профессиональный подход, если что-то мешает, то нужно остановиться, разобраться.

Он у нас достаточно мощный по физическим кондициям футболист, поэтому у Сережи мышечная масса, бедра достаточно развиты. Могут какие-то быть проблемы, даже чисто возрастные», – сказал Нагорных.