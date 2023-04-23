ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Дукин, Агапов, Глебов, Щенников, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.
Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Щетинин, Дзюба, Глушенков, Пиняев, Камано.
Запасные: Худяков, Митров, Смольников, Живоглядов, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Марадишвили, Игнатьев, Раков, Изидор.
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.
Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив
Источник: сайт РПЛ