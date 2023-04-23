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    ЦСКА – «Локомотив»: стартовые составы на 24-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Дукин, Агапов, Глебов, Щенников, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.

    Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Щетинин, Дзюба, Глушенков, Пиняев, Камано.

    Запасные: Худяков, Митров, Смольников, Живоглядов, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Марадишвили, Игнатьев, Раков, Изидор.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.

    Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив

    Прогноз на матч ЦСКА – Локомотив

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    Источник: сайт РПЛ

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    23.04.2023 18:27
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