ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Дукин, Агапов, Глебов, Щенников, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.

Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Щетинин, Дзюба, Глушенков, Пиняев, Камано.

Запасные: Худяков, Митров, Смольников, Живоглядов, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Марадишвили, Игнатьев, Раков, Изидор.

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.

Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив

Прогноз на матч ЦСКА – Локомотив