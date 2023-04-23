ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Саша Зделар, Виктор Фелипе Мендес, Милан Гайич, Бактиер Зайнутдинов – Федор Чалов, Иван Обляков, Антон Заболотный.
- Локомотив: Илья Лантратов – Наир Тикнизян, Станислав Магкеев, Максим Ненахов, Егор Погостнов – Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Марио Митай, Франсуа Камано – Артем Дзюба.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 52 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.86
- Ничья – 3.80
- Победа «Локомотива» – 4.20
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»