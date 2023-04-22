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    • Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Локомотив»: 24 тур РПЛ, 23 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Локомотив»: 24 тур РПЛ, 23 апреля 2023

    ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 52 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.86
    • Ничья – 3.80
    • Победа «Локомотива» – 4.20

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:22
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