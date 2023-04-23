ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 52 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.86

Ничья – 3.80

Победа «Локомотива» – 4.20

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив