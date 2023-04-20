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    Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: 24 тур РПЛ, 23 апреля 2023

    ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея на счету 44 очка. «Локо» с 28 очками идет на десятой строчке.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.

    • Матч состоится в воскресенье, 23 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,72. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш «Локо» дают 4,70.

    Источник: «Бомбардир»

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