ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея на счету 44 очка. «Локо» с 28 очками идет на десятой строчке.

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Хесус Медина.

Матч состоится в воскресенье, 23 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,72. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш «Локо» дают 4,70.

Прогноз на матч ЦСКА – Локомотив