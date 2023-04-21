Форвард «Химок» Садыгов рассказал, сколько тратит денег за месяц

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопросы о своей зарплате, тратах за месяц и желании самостоятельно водить машину.

– В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?

– Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

– Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

– Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 – максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

– Прошлым летом у тебя не было прав – ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?

– Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю. В первой половине сезона готовился к свадьбе, плюс тренировки, выезды – со свободным временем тяжеловато.