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  • Форвард «Химок» Садыгов рассказал, сколько тратит денег за месяц

Форвард «Химок» Садыгов рассказал, сколько тратит денег за месяц

21 апреля 2023, 15:35
3

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопросы о своей зарплате, тратах за месяц и желании самостоятельно водить машину.

– В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?

– Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

– Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

– Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 – максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

– Прошлым летом у тебя не было прав – ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?

– Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю. В первой половине сезона готовился к свадьбе, плюс тренировки, выезды – со свободным временем тяжеловато.

  • Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
  • В этом сезоне форвард забил 1 гол в 21 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья
Комментарии (3)
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lipatov32
1682082812
Мля вот эти деревья за какой, такие бабки получают? Этим инвалидам не больше МРОТа давать надо!!! 1 гол в 21 матче "форвард" Шапито! С такой статистикой он ещё должен клубу заплать за то что он такое бревно!!!
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blackmanch111
1683440953
Комментарий удален.
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