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    • Форвард «Химок» Садыгов рассказал, сколько тратит денег за месяц

    Форвард «Химок» Садыгов рассказал, сколько тратит денег за месяц

    Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопросы о своей зарплате, тратах за месяц и желании самостоятельно водить машину.

    – В одном из интервью ты так ответил на вопрос о своей зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно». Серьезно не знал?

    – Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

    – Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

    – Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 – максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

    – Прошлым летом у тебя не было прав – ты ездил с водителем. Ситуация поменялась?

    – Нет. Желание [получить водительское удостоверение] есть, но просто не успеваю. В первой половине сезона готовился к свадьбе, плюс тренировки, выезды – со свободным временем тяжеловато.

    • Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
    • В этом сезоне форвард забил 1 гол в 21 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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