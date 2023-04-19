Мостовой – о новом формате Кубка России: «Бред и ужас! Кому это в голову пришло?!»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал новый формат Fonbet Кубка России.

«А где логика? «Спартак», например, просто будет ждать в финале соперника, вылетев ранее и выиграв после этого один матч, а ЦСКА с «Уралом» будут в двухматчевом противостоянии рубиться?

Это что за бред? Кому в голову это вообще пришло?! Просто ужас!» — сказал Мостовой.