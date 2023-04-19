Мостовой – о новом формате Кубка России: «Бред и ужас! Кому это в голову пришло?!»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал новый формат Fonbet Кубка России.
«А где логика? «Спартак», например, просто будет ждать в финале соперника, вылетев ранее и выиграв после этого один матч, а ЦСКА с «Уралом» будут в двухматчевом противостоянии рубиться?
Это что за бред? Кому в голову это вообще пришло?! Просто ужас!» — сказал Мостовой.
- В 1/2 финала Пити регионов встретятся «Акрон» и «Спартак», а также «Краснодар» и «Крылья Советов».
- В финале Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Урал».
Источник: «Чемпионат»