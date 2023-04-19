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    Мостовой – о новом формате Кубка России: «Бред и ужас! Кому это в голову пришло?!»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал новый формат Fonbet Кубка России.

    «А где логика? «Спартак», например, просто будет ждать в финале соперника, вылетев ранее и выиграв после этого один матч, а ЦСКА с «Уралом» будут в двухматчевом противостоянии рубиться?

    Это что за бред? Кому в голову это вообще пришло?! Просто ужас!» — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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