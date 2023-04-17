Дзюба назвал самый популярный клуб РПЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит».

– В «Зените» считают, что у них больше болельщиков, чем у «Спартака». Ты поиграл за обе команды. Какой самый популярный клуб России по твоему мнению?

– Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение.

Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет.

Но и у «Зенита» их много – это, действительно, движущая сила.