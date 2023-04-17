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    Дзюба назвал самый популярный клуб РПЛ

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит».

    – В «Зените» считают, что у них больше болельщиков, чем у «Спартака». Ты поиграл за обе команды. Какой самый популярный клуб России по твоему мнению?

    – Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение.

    Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет.

    Но и у «Зенита» их много – это, действительно, движущая сила.

    • 34-летний Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • В 2015 году он ушел из московского клуба в «Зенит».
    • В составе петербургской команды нападающий провел 7 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +29256

      JTherry 1 час назад

      популярность Спартака не приносит ему никаких дивидендов, к сожалению, даже фанаты клуба не ходят на стадион для поддержки команды...((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1012

      Болотоход > JTherry 2 минуты назад

      Привет!! Мне футболка идет!!! аххаха))) С Китая!!! АлиЭкспрес наверное)))

      1
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      Рейтинг: +24604

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "И вашим - и нашим" - точно в депутаты собрался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1012

      Болотоход 1 час назад

      За Спартак вся страна,а за зенит 245 человек!!!))))

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      Рейтинг: +22041

      Persona_non_Grata > Болотоход 10 минут назад

      И из-за этого их и плющит не по детски ...

      1
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