Дзюба назвал самый популярный клуб РПЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит».
– В «Зените» считают, что у них больше болельщиков, чем у «Спартака». Ты поиграл за обе команды. Какой самый популярный клуб России по твоему мнению?
– Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение.
Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет.
Но и у «Зенита» их много – это, действительно, движущая сила.
- 34-летний Дзюба – воспитанник «Спартака».
- В 2015 году он ушел из московского клуба в «Зенит».
- В составе петербургской команды нападающий провел 7 сезонов.
Источник: «РБ Спорт»