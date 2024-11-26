Дзюба не сыграет с «Шинником»: известна причина

Четыре футболиста «Акрона» пропустят кубковый матч с «Шинником».

В Ярославле не сыграют Артем Дзюба, Стефан Лончар, Константин Савичев и Родригу Эсковаль.

«Дзюба и другие лидеры пропускают матч с «Шинником» в связи с тем, что готовятся к матчу чемпионата России с «Оренбургом», – сообщили в тольяттинском клубе.

«Шинник» примет «Акрон» сегодня в 18:15 мск.

Команды встретятся в рамках 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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