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    Журавель рассказал, от кого зависит будущее «Химок»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал, что финансирование клуба зависит от нападающего Ильи Садыгова – сына инвестора Туфана Садыгова.

    «Поделюсь инсайдом. В команде уверены, что, пока Садыгов-младший интересуется футболом, с клубом все будет хорошо. В «Химках» боятся, чтобы Илья не разлюбил футбол. Ему должно быть интересно – тогда у клуба будут деньги.

    Пока младший Садыгов живет собой внутри этого проекта, у «Химок» все должно быть окей», – сказал Журавель.

    • 22-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 16 матчей, гол.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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