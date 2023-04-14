Журавель рассказал, от кого зависит будущее «Химок»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал, что финансирование клуба зависит от нападающего Ильи Садыгова – сына инвестора Туфана Садыгова.

«Поделюсь инсайдом. В команде уверены, что, пока Садыгов-младший интересуется футболом, с клубом все будет хорошо. В «Химках» боятся, чтобы Илья не разлюбил футбол. Ему должно быть интересно – тогда у клуба будут деньги.

Пока младший Садыгов живет собой внутри этого проекта, у «Химок» все должно быть окей», – сказал Журавель.