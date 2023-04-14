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    «Вместо разминки танцевали лезгинку и повторяли удары из мультиков»: вратарь «Пюника» – о методах российского тренера

    Российский вратарь Станислав Бучнев, выступающий за «Пюник» и сборную Армении, рассказал о необычном подходе Александра Григоряна к тренировкам.

    «Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков.

    Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», – сказал Бучнев.

    • 56-летний Григорян тренировал «Матч ТВ» с февраля по апрель 2023 года.
    • Он выигрывал Первую лигу с «Тамбовом», чемпионат Армении с «Алашкертом».
    • С пермской «Звездой» Григорян в 2009 году дошел до финала женской Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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