«Вместо разминки танцевали лезгинку и повторяли удары из мультиков»: вратарь «Пюника» – о методах российского тренера

Российский вратарь Станислав Бучнев, выступающий за «Пюник» и сборную Армении, рассказал о необычном подходе Александра Григоряна к тренировкам.

«Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков.

Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», – сказал Бучнев.