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  • Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев

Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев

12 апреля 2023, 19:56
1

Бывший тренер «Спартака», «Рубин» Рауль Рианчо считает, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину стоит сменить клуб.

«Карпин был выдающимся футболистом, а сейчас стал таким тренером. «Ростов» в этом сезоне забрался очень высоко в турнирной таблице. Знаю, что у этого клуба не такой большой бюджет, как у других команд РПЛ. Тем выше будет ценность попадания в тройку лучших по итогам сезона-2022/23.

У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», – сказал Рианчо.

  • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
  • Сейчас команда идет в РПЛ 2-й.
  • У Карпина в карьере тренера нет трофеев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Ростов Карпин Валерий Рианчо Рауль
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1681372491
А Рианчо знает как брать трофеи ? он их брал ?
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