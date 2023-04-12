Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев

    Бывший тренер «Спартака», «Рубин» Рауль Рианчо считает, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину стоит сменить клуб.

    «Карпин был выдающимся футболистом, а сейчас стал таким тренером. «Ростов» в этом сезоне забрался очень высоко в турнирной таблице. Знаю, что у этого клуба не такой большой бюджет, как у других команд РПЛ. Тем выше будет ценность попадания в тройку лучших по итогам сезона-2022/23.

    У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», – сказал Рианчо.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Сейчас команда идет в РПЛ 2-й.
    • У Карпина в карьере тренера нет трофеев.

    Новости по теме
    «Некоторым кажется, что у них больше»: «Оренбург» роликом с девушкой ответил на слова Карпина о размерах поля 9
    Червиченко: «Судья не разглядел три пенальти в ворота «Оренбурга», поэтому Карпин хотел ему леща дать» 5
    Карпин рассказал, за что получил желтую карточку в матче с «Оренбургом» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2023 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +419

      dragoff 4 часа назад

      Ага, в Реал за трофеями! ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 