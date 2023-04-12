Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев

Бывший тренер «Спартака», «Рубин» Рауль Рианчо считает, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину стоит сменить клуб.

«Карпин был выдающимся футболистом, а сейчас стал таким тренером. «Ростов» в этом сезоне забрался очень высоко в турнирной таблице. Знаю, что у этого клуба не такой большой бюджет, как у других команд РПЛ. Тем выше будет ценность попадания в тройку лучших по итогам сезона-2022/23.

У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», – сказал Рианчо.